Se vale llorar: Messi no aguantó las lágrimas al escuchar un relato 'rompe corazones'

Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, pero más allá de sumar la tercera Copa en la historia, esta edición del torneo se volvió especial porque era la última vez de Lionel Messi en una cita orbital, en la cancha y con la camiseta de su amada 'Albiceleste'.

Ese sentimiento es algo que los hinchas argentinos han intentado dar a conocer de muchas formas, al menos eso se pudo ver en las últimas horas, cuando el escritor Hernán Casciari, dio a conocer una parte de su texto llamado “La valija de Lionel”, en la que expresa cosas 'rompe corazones'.

La potencia de dicho relato fue tanta, que rápidamente le dio la vuelta al mundo, hasta llegar a los oídos del mismo Messi, quien dio a conocer lo que pensaba de eso que estaba sacando lágrimas a los hinchas.

Dentro del texto, varias cosas que llaman la atención, pero hay fragmentos específicos que seguramente serán difíciles de olvidar para el astro argentino.

“Pecho frío. Solamente te importa la plata. Quedate allá. No sentís la camiseta. Sos gallego, no argentino. Si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez. Mercenario. Viví quince años lejos de Argentina, y no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más querés en el mundo”.

"Y al volver, ganó todo lo que le faltaba y cerró las bocas de sus detractores. Aunque algunos lo encontraron «por primera vez vulgar» frente a un micrófono. Fue cuando dijo: ‘Qué mirá’, bobo, andá payá'. Para nosotros, los que vigilamos su acento durante quince años, fue una frase perfecta, porque se comió todas las eses y su yeísmo sigue intacto”.

Reacción de Messi al conocer el relato:

En el famoso programa Perros de la Calle, dieron a conocer el audio de Messi donde cuenta que lloró, que disfrutó y que junto a Antonella Roccuzzo, su esposa, vivió un momento de mucha sensibilidad.

