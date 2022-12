[Video] El 'Kun' Agüero tuvo que salvar a Messi de una pelea tras el "¿Qué mirás bobo?"

La clasificación de Argentina a semifinales del Mundial Qatar 2022 tuvo de todo. Tras la victoria desde el punto penal ante Países Bajos, los jugadores albiceleste tuvieron fuertes cruces con los futbolistas neerlandeses.

Al acabar el compromiso hubo peleas, balonazos e insultos de lado y lado. Para los de la 'naranja mecánica no fue sencillo llevarse el descontento de la eliminación al camerino. En medio de la salida de los equipos hacía el vestuario, las disputas continuaron.

Uno de los testigos del 'rifi rafe' entre Messi y Weghorst fue el 'Kun' Agüero, ex jugador de la Selección Argentina. El compadre de Messi siempre está presente y por eso viajó a Qatar estar con la 'Scaloneta'.

Agüero estuvo la mayoría del tiempo en la tribuna. Sin embargo, tras la definición por penales bajó al terreno de juego para acompañar a los argentinos en un momento tan importante. Allí fue donde el 'kun' se cruzó con el jugador que molestaba a se amigo Messi y así lo encaró:

“Le dije: ‘Vos, bájame hasta ahí que yo me meto’”, “Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí salté y le dije ‘shut up (cállate). Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, señaló en dialogo con 'ESPN'.

Weghorst le respondió fuerte y le pidió que no lo callara. “Le dije: ‘Bueno, pero no le hables a Messi’. Y ya está. Me dio la mano y listo”, añadió.

Finalmente, la FIFA abrió un expediente disciplinario para ambas selecciones tras los altercados tras finalizar el compromiso.