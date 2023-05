La Selección Colombia clasificó a la siguiente ronda del mundial sub 20 de Argentina y como suele pasar, comenzaron los rumores acerca del futuro de varios jugadores destacads en los dos partidos disputados frente a Israel y Japón.

Uno de estos es Yaser Asprilla, el futbolista de Watford de Inglaterra, quien marcó uno de los goles frente a los japoneses en la segunda fecha de la fase de grupos. Su nombre ha sido mencionado como posibilidad en el mercado, hecho que llevó a Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, a contar la verdad de la situación.

Vea también: "Terminar primeros": Cárdenas reveló el objetivo de Colombia sub 20 y confirmó cambios ante Senegal

“Lo de Yaser Asprilla es esto: ayer empezaron con el visaje, que hay 50 equipos que se pelean porque se quieren llevar a Yaser Asprilla y no sé qué. Mire, Yaser Asprilla está vendido desde hace rato y yo sé por qué se los digo. Yaser Asprilla pertenece a un señor que se llama Gino Pozzo. Gino Pozzo es el dueño del Watford y del Udinese”, dijo Vélez.

“Pueden tener todos los veederoes allá (en el mundial sub-20) y si les gusta, simplemente tienen que ir a hablar con él. Y él, de acuerdo a lo que le ha dicho a su entorno, el día que Asprilla valga más de 30 millones de libras esterlinas, ese día él lo va a vender. No inventen cuentos porque comienzan a marear a los jugadores. Ese jugador está allá y allá se quedará. Si alguien sabe de negocios es Pozzo y no come cuentos de 'scouts' y veedores”, agregó el director de Palabras Mayores este viernes 26 de mayo.

Le puede interesar: Revolcón en el Mundial sub-20: capitán de una selección se inventó equipo para poder jugar

Yaser Asprilla se incorporó al Watford en el verano pasado y tuvo protagonismo en varios partidos de la segunda división en Inglaterra durante la temporada. El conjunto británico se había hecho con el pase del atacante a comienzos de 2022 en negociación con el Envigado.