"Terminar primeros": Cárdenas reveló el objetivo de Colombia sub 20 y confirmó cambios ante Senegal

La Selección Colombia le dio vuelta al marcador ante Japón el pasado miércoles 24 de mayo y terminó imponiéndose 2-1 con goles de Yáser Asprilla y Tomás Ángel, clasificando así a octavos de final de la Copa del Mundo sub 20; eso sí, aún no ha asegurado el primer puesto del grupo C.

Declaraciones de Héctor Cárdenas tras la victoria ante Japón

No obstante, ese es el próximo objetivo de la Tricolor, o al menos así lo hizo saber el técnico Héctor Cárdenas en rueda de prensa una vez concluido el duelo ante los nipones, pues afirmó que los convocados se mantienen "con la misma intención de terminar primeros".

Claro está que en vista de las molestias físicas que han mostrado algunos jugadores de la Selección, Cárdenas considera que "ahora lo más importante va a ser recuperar a todo el plantel y ya después haremos nuestro plan de juego para enfrentar a Senegal (último rival del grupo)".

Posteriormente, el entrenador de Colombia sub 20 afirmó: "Vamos a mostrar la misma propuesta de siempre", confirmando que no habría mayores modificaciones en la estrategia, y que el propósito es salir en búsqueda de los tres puntos.

Asimismo, Héctor Cárdenas anticipó que para el partido Colombia vs Senegal, "van a tener oportunidades otros jugadores", pues la clasificación permite rotación en algunas zonas del campo; asimismo, dijo que a los futbolistas que ingresarán "los conocemos y los necesitamos muy bien".

Cabe recordar que el partido Colombia vs Senegal se disputará el próximo sábado 27 de mayo a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana), y que a la Tricolor le bastará un empate para asegurar el primer puesto del grupo.