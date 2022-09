Este jueves se dio a conocer la tan esperada convocatoria de Néstor Lorenzo, el nuevo entrenador de la Selección Colombia que asumió el rol después de que el equipo perdiera la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022.

Tras la nueva lista, se vio la aparición de James Rodríguez y la ausencia de Daniel Ruiz, el jugador de Millonarios que está considerado como el más valioso actualmente en el fútbol profesional colombiano.

En rueda de prensa Lorenzo aterrizó la realidad de Ruíz: "Tuve conversaciones con Millonarios y no me pidieron nada, hablamos de fútbol y de jugadores que estamos siguiendo, ahí estuvo el nombre de Daniel, es un chico con condiciones pero todavía hay tiempo para ponerlo a jugar, si lo llevo a esta convocatoria no va a tener muchas opciones".

"No podemos comparar a Ruíz con James en este momento. Hay jugadores que son importantes dentro y fuera de la cancha. El compromiso que me demostró James fue importante, merece estar y quiero que inicié el proceso con nosotros" añadió.

Por otro lado confesó que "Ruíz va tener tiempo, Hinojosa va tener tiempo. Todos los jugadores de la Liga van a tener tiempo. Me gustaría llevar 40 jugadores, pero solo puedo llevar 23 y lleve 26".

Esta convocatoria es para enfrentar los amistosos de fecha FIFA al final de septiembre con México y Guatemala.