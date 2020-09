Ni Millonarios, ni River Plate: Falcao escoge dónde terminaría su carrera deportiva

Radamel Falcao García sorprendió este sábado luego de aparecer en un extenso diálogo con el conferencista mexicano Daniel Habif, quien también entrevisto a James Rodríguez y Arturo Vidal en las últimas semanas.

El delantero colombiano respondió varios detalles de su carrera deportiva y algo que generó bastantes reacciones fueron las pistas que dio sobre su futuro, primero respecto a dónde terminaría su carrera como futbolista profesional y luego sobre qué hará como exjugador.

“Por ahora no, pero sí me cuestionó que voy a hacer… Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios que pueda estar al frente de ellos, o si no, realizar una actividad relacionada con el fútbol", señaló sobre si ha pensado en su futuro.

Sobre ser entrenador, también habló Falcao: "No, técnico no, seguir viajando no… O prepararme para ser parte de algún equipo en la dirigencia. O también, con la experiencia que he tenido, manejar carreras de algunos jugadores, puede ser".

Entretanto, respecto a su futuro deportivo dio a entender que le gustaría retirarse en Estados Unidos, donde ya ha sido tentado en varias ocasiones: "Yo tengo 2 años más de contrato (en Galatasaray)… pero me gustaría en Miami, está cerca de Colombia, de Barranquilla es una hora y media".

Cabe señalar que se ha mencionado en repetidas ocasiones las posibilidades que tiene Falcao García de retirarse en Millonarios (club del que dice ser hincha) o en River Plate (su primer equipo en primera división donde fue ídolo). Sin embargo, se decantaría por las comodidades de la MLS de Estados Unidos, donde sigue siendo pretendido por Inter de Miami, el club que representa David Beckham.