"No es machismo, es fútbol muchachas": Exfutbolista le envía mensaje a las jugadoras de Junior

En la jornada del miércoles 13 de abril, al término del partido entre Atlético Huila y Junior por la fecha 12 de la Liga Femenina, las jugadoras del equipo barranquillero denunciaron un supuesto acto machista por parte del cuarto árbitro del compromiso.

La jugadora Estefanía Cartagena aseguró que el cuarto referí, Édinson Calderón, manoteó y gritó a la entrenadora Yinaris García.

“Queremos hacer una denuncia pública, primeramente por el trato hacía la mujer. No sabemos quién se encarga de traer los jueces a los diferentes partidos, pero cómo es posible que el cuarto árbitro (Edison Calderón) sea capaz de manotearle a nuestra asistente técnica y decirle: ‘Nojoda, deje de joder’. Mientras que frente a los reclamos del entrenador rival si se quede callado. ¿Por qué lo hace? Porque es mujer. Estamos cansadas. Vamos a tomar cartas sobre el asunto, porque esto no puede seguir pasando en el futbol profesional colombiano. Aquí se ve claramente el machismo contra la mujer. ¿Acaso nosotros como jugadoras y porque somos mujeres tenemos que agachar la cabeza? Claro que no. Realizamos una denuncia públicamente por el trato del señor Edison (Calderón) hacía nuestro cuerpo técnico”, dijo Cartagena.

Al respecto, el exjugador profesional Yhonny Ramírez dio a conocer su opinión al señalar que lo que vivieron las jugadoras de Junior también le pasa a los hombres y cerró su comentario afirmando que lo hecho por el árbitro no fue machismo.

"Eso que le sucedió a las jugadoras de Junior no solo le pasa a ellas, a los hombres también les sucede, en el fútbol masculino pasan muchas situaciones similares, no es machismo es fútbol muchacha...".