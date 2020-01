¿No le cree Álvaro González a Mario Yepes en la Selección Colombia?

Mario Alberto Yepes vuelve a la Selección Colombia para cumplir funciones de director deportivo en una Federación liderada por Ramón Jesurún, presidente de la entidad, y Álvaro González Alzate, el hombre fuerte del fútbol aficionado (Difútbol). El ex capitán del combinado tricolor será el enlace entre los directores técnicos de todas las categorías y la dirigencia. Por supuesto, el foco principal está puesto en su relación con el entrenador portugués Carlos Queiroz.

No obstante, Yepes iniciará su trabajo en la FCF con el desacuerdo inicial de González Alzate, precisamente, quien dejó claro que no estuvo de acuerdo con el nombramiento del exdefensa del Deportivo Cali, River Plate o París Saint Germain. El directivo explicó que cada vez que un ex futbolista asume responsabilidades administrativas lo hace sin tener la preparación necesaria. En este concepto también incluyó a los ex árbitros cuando dejan de pitar a nivel profesional y pasan a los escritorios.

Así las cosas, Mario Alberto Yepes no tendría de entrada la venia de un poderoso miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. Tendrá que trabajar en ello, así como en la relación que cultive con el técnico Carlos Queiroz en el manejo de la Selección Colombia de mayores pensando en las Eliminatorias al Mundial y la Copa América, torneo que se llevará a cabo en junio en calidad de selección anfitriona. Por ahora, el nuevo director deportivo comenzará su labor de acople con las diferentes áreas de la Fedefútbol para perfilar el camino al Mundial de Catar 2022 desde lo logístico.