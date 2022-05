“No puede hablar desde el despecho”: Tomás Roncero la emprendió contra James

James David Rodríguez ha vuelto al ruedo, y es que pese a estar lesionado y en vacaciones, el jugador continúa apareciendo en redes sociales y en Twitch, hablando de temas que -por lo general- son propuestos por sus seguidores.

Así, cuando se le preguntó acerca de la final de Champions League que protagonizarán Real Madrid y Liverpool, el jugador afirmó que prefiere que los 'reds' sean campeones.

Lo anterior, en gran medida por la aparición de Luis Díaz en el equipo que dirige Jurgen Klopp, pues para James, sería importante que el colombiano se corone en el torneo continental.

¿Por qué se molestó Tomás Roncero con James Rodríguez?

Las declaraciones dadas por James en relación a este duelo no fueron bien recibidas por el periodista español Tomás Roncero quien habló al respecto.

"James Rodríguez me parece que es un chico con mucha calidad pero que no entendió lo que era el Real Madrid. Lo que no puede hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho", dijo de entrada Roncero.

Asimismo, el periodista manifestó que James "podía haberlo hecho al revés", permitiendo que -desde su punto de vista-, no hubo una buena elección de palabras.

De tal forma, Roncero sugirió que James pudo haber afirmado "Yo voy con el Madrid -con mi Madrid donde he estado-, y luego sí, si gana Liverpool me alegraré por mi compatriota Luis Díaz, que está en una gran temporada".

De tal manera, se confirmó que lo dicho por James no fue bien visto por algunos periodistas y seguidores del Real Madrid, quienes consideran que el jugador debe tener buena recordación por el cuadro 'merengue'.