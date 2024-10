James Rodríguez no contó con minutos en el último partido del Rayo Vallecano en la Liga de España, pese a su buen nivel en selección Colombia, el jugador no ha conseguido ser titular indiscutido en el cuadro de Vallecas.

Aunque su equipo ganó 1-0 gracias a un autogol del guardameta Antonio Sivera, no todo fue favorable para James, quien en esta ocasión no participó en el más reciente partido del Rayo Vallecano.

Pese a esto, James recibió un buena noticia por parte de su entrenador, pues el mismo mandamás confirmó su interés en darle minutos a todos los jugadores del equipo para el compromiso de Copa del Rey y se espera que James vuelva al terreno de juego.

"Me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad", concluyó Pérez.

Ahora, Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, reconoció el talento del mediocampista colombiano y enfatizó en la necesidad de contar con el jugador en el primer equipo.

"Es verdad que dentro de lo que llevamos con James, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo", mencionó.

Del mismo modo, Camello reiteró la importancia de la adaptación de James en el equipo, lo que podría marcar la diferencia en la saga. Además, se espera que en Copa del Rey el colombiano logre ganar un puesto como inicialista.

"Ojalá que se adapte lo antes posible porque nos va a dar un salto de calidad grandísimo", concluyó.