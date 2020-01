La federación de fútbol inglesa (FA) respondió este lunes a Jürgen Klopp, quien aseguró que no entrenaría al equipo en el 'replay' de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, y le recordó que los clubes de la 'Premier' aceptaron los desempates en esta ronda a principios de temporada.

Las quejas de Klopp llegaron tras empatar a dos contra el Shrewsbury Town, por lo que su equipo tendrá que acudir a un desempate que se jugará el 4 de febrero, en mitad del parón invernal.

Al caer en esa fecha, Klopp anunció en rueda de prensa su intención de que al equipo lo dirija su asistente y que solo jueguen futbolistas de las categorías inferiores del Liverpool, algo parecido a lo que hizo en la Copa de la Liga y en la anterior ronda de la Copa de Inglaterra.

La federación inglesa le respondió: "La FA ha hecho todo lo posible para crear un parón a mitad de temporada, trabajando con la Premier y los clubes. Está hecho para beneficiar a los equipos y a sus jugadores. Para poder hacerlo, la FA cambió los partidos de quinta ronda de la 'FA Cup' a que se disputen entre semana, quitando los desempates de esta ronda".

"Antes del inicio de la temporada, todos los clubes aceptaron que los desempates de la 'FA Cup' se jugarían durante la primera semana del parón. Esto solo afectará a un pequeño número de clubes", añadió.

De este modo, clubes de la Premier como el Newcastle United, el Southampton y el Tottenham Hotspur verán interrumpido su descanso invernal con encuentros de la Copa de Inglaterra.

"La Premier League nos pidió que respetáramos el parón y así lo haremos, si la FA no lo respeta, no podemos cambiar nada. No estaremos allí", aseguró Klopp tras empatar ante el Shrewsbury.