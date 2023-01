"Ojalá se dé": Quintero, su deseo de llegar a Flamengo y opciones de jugar en Millonarios

Juan Fernando Quintero se manifestó respecto a su futuro para este 2023, tras anunciar que no continuaría en River Plate, luego de varios meses de incertidumbre. El mediocampista tiene chances de ir al fútbol brasilero.

Dos equipos de ese país tienen al colombiano en el punto de mira: Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, e Internacional de Portoalegre. El primero, hasta hace unos días, se daba como un hecho, pero tal parece que hay ciertas dudas por parte del propio club, teniendo en cuenta las recurrentes lesiones del jugador en el último año con la camiseta del conjunto argentino.

En charla con el periodista Ricardo Arce, Juan Fernando Quintero dejó claro que le seduce la posibilidad de ser parte del campeón de la Copa Libertadores; de igual forma habló del interés que hubo en Colombia por parte de Millonarios.

Lo más destacado de la entrevista de Juan Fernando Quintero

"Flamengo es un equipo grandísimo, por todo lo que representa a nivel sudamericano y mundial; ojalá Dios permita y todo se dé para bien de todos".

“Me gusta como juega Millos. Se habló en un momento, tengo buena relación con el profe Gamero, vienen haciendo cosas increíbles, pero en este momento es difícil. Siempre me han dejado la puerta abierta; les agradezco, no sabemos qué depare el fútbol”.

"Por ahora no hay nada concreto en el fútbol colombiano, quiero estar en Sudamérica, de la MLS han mostrado interés".

"Por lo que yo me identifico y es mi sangre, yo nunca jugaría en Boca Juniors, con todo el respeto".

"De los equipos de Cali no me han llamado, pero me llego una entrevista de Tulio Gómez, que dijo que no entraba en el presupuesto ni en el juego. Tengo muy buena relación con él, le mando un abrazo. Que los que entren en el sistema ojalá les vaya bien".