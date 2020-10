Olarticoechea, campeón del mundo en México 86: “Qué difícil es ser Maradona”

Partido ante Inglaterra, momento en el cual el ‘pelusa’ hizo el gol con la mano y marcó al tanto ‘del siglo’ en la victoria 2-1; el ‘Vasco’ destacó lo que pasó en el camerino después de esa jugada: "Ahí festejamos como si hubiésemos salido campeones del mundo, después fue una locura ese vestuario. Lo que pasa es que los que estábamos el día a día con Diego, el gol contra los ingleses, el segundo sobre todo, de Diego te lo podías esperar porque él era mágico. Nos podía sorprender si Ruggeri salía a gambetear desde atrás a 3 o 4 jugadores, ahí sí nos desmayábamos, pero siendo de Diego no te sorprendes porque le veíamos hacer en los partidos y en los entrenos cosas increíbles".

Olarticoechea también se refirió a los primeros momentos que vivió con Maradona en el seleccionado argentino, incluso recordó una anécdota en la habitación: "En el Sudamericano sub-17 en Venezuela, después en España 82, luego 86 en México y 90 en Italia; pero la primera vez en selección mayor fue en España. Me acuerdo que en la gira del año anterior, en el 81, me toca concentrar con él y el técnico (César Luis) Menotti nos pone juntos y como yo roncaba no lo dejaba dormir y él pidió cambio de habitación, así que... Yo me fui a dormir con Ramón Díaz y 'Barbas' (Sergio 'Checho' Batista) fue a la de Diego. Había que cuidarlo, teníamos que dejarlo dormir tranquilo".

Por último, el excentral argentino remarcó el liderazgo del ‘Pelusa’ dentro y fuera del campo: "Él era el líder positivo, defendía al grupo a la hora de hablar con dirigentes, de hablar por premios o por alguna publicidad; yo recuerdo que una marca muy importante un día llegó a querer hacer una publicidad con Maradona y él dijo que 'o la hace todo el grupo o no la hago', y no la hizo... Eso te da la pauta de que pensaba mucho en el grupo y que era un líder dentro y fuera de la cancha, tenía ese plus", concluyó.