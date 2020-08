Óscar Pareja contó cómo vivió la final de la MLS y cuál será su futuro

La gran campaña de Óscar Pareja al frente de Orlando City, le permitió a sus dirigidos y al club, disfrutar de su primera final de la MLS en un torneo bastante particular, que se desarrolló de forma continua, en una sede burbuja, durante 45 días. En ese sentido, el entrenador colombiano, exjugador de varios equipos, se mostró satisfecho por lo alcanzado y así lo reflejó en su rueda de prensa posterior a la derrota frente a Portland Timbers.

Lea también: Dura baja para Bayern Munich de cara al choque contra Barcelona

Sobre sus sensaciones posteriores al juego, Pareja afirmó: "Tenemos un inmenso respeto por nosotros mismos, por nuestros hinchas y por el proyecto, por lo que esperamos que se esto se siga agrandando y magnificando, mientras conseguimos objetivos. Por eso, lo único que veo después de esto es un grupo comprometido, que sabe para dónde va y que hoy, después de 45 días, juega su primera final y eso hay que remarcarlo".

Luego, remarcó que sus dirigidos y la franquicia no están para ser considerados un equipo chico: "Estamos tristes porque no la ganamos, porque pudimos haberla ganado. Vamos a seguir adelante y ojalá que ese sentimiento de la gente, el hincha y el oponente, quienes veían a Orlando como un equipo chico, ahora lo vean como un equipo competitivo porque la realidad es esa".

Le puede interesar: Portland Timbers, con Yimmi y Diego Chará, es el campeón de la 'MLS is Back'

Finalmente, aseguró que no sabe cómo continuará todo, pero sí fue claro en afirmar que Orlando es un equipo con futuro y en felicitar a sus rivales. "A mí me gustaría saber a dónde vamos, pero es muy difícil porque no sé qué tan largo es el camino, pero sé que es largo. Pero al mismo tiempo, este grupo que apenas empezó hoy está jugando su primera final, algo que queda para el análisis para todos. Y en nombre de todos, jugadores, cuerpo técnico y directivos, queremos felicitar a Portland por el título que consiguieron", agregó.