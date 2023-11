Osorio suma opciones para dirigir a uno de los cinco grandes de Argentina

Juan Carlos Osorio sigue a la espera de resolver su futuro profesional. Tras un breve paso por Egipto, el entrenador con pasado en Atlético Nacional y América de Cali. El DT risaraldense figura para ser jefe del banquillo de uno de los grandes del continente sudamericano.

Tras haber tenido un recorrido por equipos como Sao Paulo, Paraguay y la Selección de México, el entrenador se ganó un importante reconocimiento. Por ello, el colombiano ha empezado a sonar como una de las opciones para diferentes equipos y seleccionados.

En las últimas horas, se reveló que el entrenador cafetero figura como una de las chances para dirigir a uno de los cuadros más grandes del continente sudamericano. El equipo en cuestión es uno de los campeones de la Copa Libertadores y se considera entre los cinco históricos de Argentina.

Se trata de Racing Club de Avellaneda. El equipo donde militan Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero estaría interesado en el técnico colombiano. Sin embargo, la prensa albiceleste descartó la opción por un motivo clave.

“Juan Carlos Osorio, el colombiano que dirigió a México en 2018, tuvo un contacto con el Mago Capria. El asesor deportivo escuchó al técnico, de último paso por Egipto. Pero la elección pasa, por otro lado. Osorio no está empapado del fútbol argentino y por eso ya habría quedado descartado”, señaló uno de los periodistas del entorno de la academia.

Osorio había señalado en unas declaraciones que mantiene la idea de dirigir en suelo argentino: “Sí, me gustaría (dirigir en Argentina). En el próximo proyecto que quiero estar, me encantaría que sea un fútbol muy competitivo y creo que es el más competitivo en Sudamérica. Me gusta el reto”.

Por ahora, se espera que Osorio pueda definir su futuro en las próximas semanas. El entrenador quiere seguir su carrera en el fútbol del exterior.