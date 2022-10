Ospina habló de su regreso a Nacional y aceptó que pudo llegar a Real Madrid

El arquero colombiano David Ospina afronta un nuevo reto en su carrera deportiva después de haber llegado a Al-Nassr de Arabia Saudita. A pesar de haber contado con ofertas de clubes de Europa.

Uno de los equipos que se interesó por el guardameta fue el histórico Real Madrid de España, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen término.

En las últimas horas, Ospina habló de dicha opción que tuvo de jugar en el conjunto 'merengue' al explicar que lo informado por la prensa internacional fue con "cierta verdad".

"Había cierta verdad y tenían que pasar ciertas circunstancias para que se diera al final, pero bueno. La decisión que tomamos fue esta y hoy aprovechamos la oportunidad que que nos brindaron en este gran equipo", afirmó el antioqueño en diálogo con Semana.

Por otro lado, el cancerbero detalló cómo tomó la decisión de jugar en Arabia Saudita.

"En el medio de fútbol cuando se inicia el tema de fichajes hay muchos rumores, muchas cosas y hay temas contractuales, de salarios. Al final de cuentas, cuando uno también llega a un momento de su carrera es importante pensar en su familia, en lo que ellos quieran. Si hubo algunas otras ofertas, pero bueno hoy estamos acá, tomamos la decisión de venir acá. Tengo la competitividad. Estoy al nivel que quiero estar, sigo preparándome, tenemos la fortuna de tener un DT europeo, el entrenador de arqueros es italiano. Entonces seguimos con ese esa preparación que veníamos teniendo en Napoli, donde las cosas salieron muy bien, donde pasaron algunas otras circunstancias que quedan ahí. Yo siempre estoy muy agradecido con con los equipos donde estuve. Hoy estamos experimentando este reto, tratar de sacarle el máximo, de seguir en el nivel que siempre he querido estar. Hasta ahora me he sentido muy bien".

Finalmente, David Ospina se refirió al retiro y no descartó la posibilidad de volver a Atlético Nacional.

"El tema de Nacional, es el equipo de los amores, el equipo que me dio a conocer al mundo, que me dio esa oportunidad de debutar, donde vivir cosas muy importantes para para mi carrera. Digamos que me faltó tiempo, fue corto pero muy productivo, logré salir dos veces campeones. Nacional siempre estará, esperemos si se presenta esa oportunidad de volver. Hay que ser muy responsables también en el momento que estemos. De volver, es volver bien y poder aportar mucho para que Nacional siga siendo ese equipo grande que es".