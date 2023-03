Otra revelación de la 'era Pékerman' en Colombia: "Le pusieron guardaespladas; costó 10 mil dólares"

José Néstor Pékerman es uno de los nombres del momento, pues el argentino habría renunciado a la dirección técnica de Venezuela, teniendo en cuenta que surgió revuelo ante una serie de irregularidades que le habrían descubierto a su cuerpo técnico y a su manager.

Y ahora, cuando solo resta la confirmación oficial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol, se ha hablado sobre varias condiciones que el entrenador puso en su paso por la Selección Colombia entre 2012 y 2018.

Pues en su columna de 'Palabras Mayores' de Antena 2, Carlos Antonio Vélez afirmó: "A mí no me sorprende nada, la vida de estos señores es una miscelánea (que vende de todo). En lo deportivo no ganaron ningún título y dejaron una marca dañina".

Y es que según el periodista, durante la estancia de Pékerman en la Selección, este y su cuerpo técnico "acostumbraron al jugador a una zona de confort. Trabajo, poco... por eso era la 'vagoneta'".

Asimismo, Vélez desveló que en la Selección Colombia se manejaban "libertades absolutas", incluso afirmando que "hasta guardaespaldas le pusieron a un jugador de fútbol en Colombia".

Prosiguiendo con los detalles de los guardaespaldas a uno de los habituales de la Selección en ese momento, Vélez contó que "costó 10 mil dólares y le pusieron dos grandotes para que fuera a hacer compras por la 5ta. avenida de New York".

Lo anterior, afirmó Carlos Antonio, "con el patrocinio de quienes en ese momento manejaban la Selección nacional", además, invitando a los aficionados a que "busquen y van a encontrar un pago por 10 mil dólares a esos guardaespaldas".

Entre tanto, el periodista contó que en los siete años que José Néstor Pékerman estuvo al frente de la Selección, "todo era cerrado, incluso para los dirigentes, porque una vez no los dejaron entrar a un partido que Colombia empató con Chile ni los querían dejar entrar a una concentración en Sao Paulo antes del Mundial 2014".