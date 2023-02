"Para ganar hay que unirse y remar todos": Ramos da nuevas señales sobre la división en el PSG

La salida Sergio Ramos del Real Madrid despertó todo tipo de reacciones. El ex capitán del conjunto blanco era uno de los referentes y tras la marcha de cristiano Ronaldo en años anteriores, era la cabeza visible del equipo.

Tras marcharse de España después de no llegar a un acuerdo para renovar, el defensor fichó por el PSG. Sin embargo, los primeros meses de Sergio no fueron sencillos en París.

El campeón del mundo con España en el año 2010 habló sobre todo lo que representó su salida del conjunto merengue y como fu su adaptación a una nueva liga. El sevillano habló también sobre el impacto de llegar a una liga plagada de estrellas.

"Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires... para intentar ayudar a un equipo como el París. Al principio todo fue muy difícil. Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien", dijo Ramos en entrevista a UEFA.com.

Y añadió: Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro".

Finalmente, el español habló sobre el vestuario: "Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia la misma dirección. Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas".

Por ahora, Ramos y sus compañeros tendrán un gran reto en la Champions League. El conjunto francés se medirá ante el Bayern Múnich en la serie de octavos de final, por un lugar entre los ocho mejores del continente.