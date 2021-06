Partidos de fútbol en vivo hoy miércoles 2 de junio

Aunque las grandes ligas de Europa terminaron, hay otros países de diferentes continentes donde se siguen disputando sus respectivos compromisos. Este 2 de junio, por ejemplo, en Brasil se juegan compromisos de la Copa de Brasil.

Le puede interesar: Conmebol sorteó los octavos de final de Copa Libertadores: fechas y partidos

Hay que señalar que en el campeonato argentino se jugaron las semifinales en el día de ayer, donde Boca Juniors cayó ante Racing en la tanda de penales y Colón superó 0-2 a Independiente de Avellaneda.

Por el momento, para este 1 de junio la oferta de partidos en vivo ha mermado, teniendo en cuenta que hay amistosos FIFA. No obstante, el interés estará centrado en los compromisos amistosos que disputen varias selecciones europeas.

Vea también: Hinchas de Nacional y Medellín volverán al Atanasio: Alcaldía confirmó las medidas

Por otra parte, las selecciones sudamericanas jugarán en la séptima y octava jornada este jueves 3 de junio y 8 del mismo mes, donde buscarán conseguir los puntos necesarios para ir empezando a asegurar su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

Partidos en vivo para hoy miércoles 2 de junio de 2021

Amistosos

12 pm Noruega vs Luxemburgo

1:45 Rumania vs Georgia

1:45 Holanda vs Escocia

2 pm Inglaterra vs Austria

2:05 pm Francia vs Gales

Uruguay

4 pm Peñarol vs Plaza Colonia

6:30 pm Nacional vs Cerro Largo

Copa de Brasil

2:30 pm Chapecoense vs ABC

2:30 pm Gremio vs Brasiliense

5 pm Remo vs Atlético Mineiro

7:30 pm Fluminense vs RB Bragantino

7:30 pm Corinthians vs Goianiense

España, segunda división

4 pm Girona vs Almería