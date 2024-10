Pékerman confirmó su próximo equipo: está a días de definirse

Uno de los entrenadores más importantes en el continente es, sin duda, José Pékerman, quien hizo parte de su carrera como entrenador en la selección Colombia, misma en la que estuvo por más de cinco años.

Después de estar en la 'tricolor', este estratega argentino pasó por otros lugares como la selección de Venezuela, pero desde 2022 no ha estado en el banquillo de algún equipo.

Con el panorama claro, este miércoles en Radio La Red de Argentina entrevistaron a Pékerman, quien no dudó dos minutos en confesar cuál será el siguiente paso de su carrera.

Los periodistas le preguntaron en torno al rumor de que podría llegar a Racing, pero fue el mismo argentino el que dio a conocer: "Tengo que decir que no me llamaron. La verdad, y siempre lo he dicho, tampoco en estos momentos estoy pensando en eso".

"Hay una selección que estamos esperando que dé la determinación. Por eso, no puedo decir otra cosa", finalizó diciendo.

Esto deja claro que el siguiente equipo de Pékerman será una selección y desde ya se presume que será la de Chile, misma que en este momento tiene en periodo de prueba a Ricardo Gareca, que no ha dado los resultados esperados.

No es la primera vez que el profe Pékerman suena para esta selección y tras su interés de estar en un equipo nacional, surge cada día más la posibilidad de que se le vuelva a ver en el banquillo de una selección y justo rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.