¿Por qué Reinaldo Rueda no fue técnico de Millonarios? "Estaba todo listo"

Reinaldo Rueda marcó un capítulo muy importante en Atlético Nacional. El técnico vallecaucano dirigió al cuadro verdolaga entre 2015 y 2017, durante ese tiempo cosechó seis títulos, siendo la Copa Libertadores de 2016 el más importante de todos.

Esta exitosa historia con el club antioqueño fue posible gracias a la rápida gestión de sus directivos, quienes le ganaron el pulso a Millonarios para contratar a Rueda como su timonel.

Así lo reconoció el propio entrenador durante un encuentro de técnicos mundialistas en el que estuvo invitado junto a Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez.

“Cuando yo ya estaba listo para Millonarios, me llama el doctor Juan Carlos De La Cuesta y me dice ‘Profe, queremos hablar con usted’. Le dije ‘Yo voy para Bogotá’ y él me respondió ‘Usted es el técnico de Nacional, ya lo vamos a publicar en nuestras redes sociales’”, expresó.

Reinaldo Rueda tenía todo listo para ir a Bogotá tras reunirse con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios. Sin embargo, De La Cuesta y Víctor Marulanda aprovecharon su viaje a Cali para arreglar su vinculación a Nacional a pesar de no haber tenido una reunión previa.

"Muchos amigos y entrenadores me decían ‘Esperáte, tranquilo. No te metás ahí’, pero un contrato con Atlético Nacional no te lo ofrecen dos veces en la vida”, señalo Rueda, quien venía de dirigir a la Selección de Ecuador en el Mundial de Brasil 2014.

Gracias a la astucia de la directiva verdolaga, Reinaldo Rueda fue oficializado como entrenador de Atlético Nacional, lo que derivó en uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución.