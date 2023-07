Portazo de Pinto a un ídolo de Millonarios; no le permitió llegar al Cali

Jorge Luis Pinto, hoy entrenador del Deportivo Cali, parece que tiene claro lo que quiere para su equipo en el siguiente semestre y por eso, se dio el lujo de cerrarle la puerta a un ídolo de Millonarios.

Vea también: "La situación es muy compleja": revelan detalles de la interna del Cali y posible salida de Pinto

Se trata de Nicolás Vikonis, quien fue arquero del equipo 'embajador' años atrás y habría puesto sus servicios para el equipo 'azucarero', pero parece que eso no fue del agrado del entrenador.

Primero se dijo que ya había un acuerdo económico y la aprobación de la junta directiva, por lo que solo tocaba esperar lo que decía el cuerpo técnico.

Así las cosas, El Corrillo de Mao habló con Pinto y fue el mismo entrenador el que hizo referencia a esta situación: “Hubo una propuesta a través de alguien en el club y una propuesta a través de un gran amigo mío y amigo de él (de Vikonis). Hace 15 días les pedí una semana de plazo. Hablé con nuestros 4 arqueros, les dije que venían trabajando varios años en el Cali y que es el momento de responder y hacerse cargo”.

“Ellos van a jugar y me sostengo en eso. Van a jugar escalonadamente. Arranca Johan Wallens y si él no puede viene otro y si no, viene otro. Vamos para adelante. No nos vamos a poner a matarnos. Me equivoqué con lo de Kevin Dawson. Creímos que era arquero de más nivel, como se lo dije a él. Traer jugadores es un riesgo total y eso nos pasó a nosotros”, añadió Pinto.

Le puede interesar: Pinto no descarta renunciar al Cali: "Tuve una conversación muy seria con el presidente"

Así las cosas, queda claro entonces que Vikonis deberá buscar otro equipo porque en el de Pinto no tiene un cupo de acuerdo a lo que quiere el entrenador para el segundo semestre del 2023.