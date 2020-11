No paran las defensas para James Rodríguez. Esta vez llegaron por parte de Michael Ball, ex futbolista de Everton y que ahora desempeña un papel de analista en el periódico Liverpool Echo.

A pesar de las críticas recibidas por el rendimiento de James en los últimos compromisos de la Premier League, Ball resaltó que en los nueve compromisos que ha disputado Rodríguez con el Everton (ocho de la Premier y uno en la Carabao Cup) han sido más las actuaciones buenas que malas.

Le puede interesar: Palermo contó todo: los problemas de Cardona y su presente en Boca

Y es que para el ex futbolista, la calidad que demuestra el cucuteño dentro de la cancha hacer pasar dolores de cabeza a los técnicos y jugadores rivales, ya que en el partido anterior ante el Fulham –donde James se destacó– “fue un gran ejemplo de que estaban tan obsesionados con tratar de detener a Rodríguez que dejó espacios abiertos para que Iwobi los explotara en la primera mitad", manifestó Michael Ball.

Hay que resaltar que el técnico Carlo Ancelotti ‘entendió’ que a su figura colombiana (James) lo estaban marcando de una manera que no lo dejaban desarrollar el juego por la banda, por lo que decidió pasarlo a la mitad de campo para que fuera la mente y poder filtrar los pases; tanto así que logró crear dos anotaciones.

Vea también: Se conocieron los nueve jugadores de Nacional que dieron positivo por Covid-19

No obstante, a pesar de recibir ‘palo’ por sus aportes defensivos, el británico (Michael) dejó claro que a James no se le fichó para que defendiera sino para que ayudara en la parte ofensiva; algo que se tenía claro desde un principio. No obstante, fue claro al decir que él puede realizarlo pero “no necesariamente queremos que lo haga. Queremos que esté parado en las zonas adecuadas para recibir el balón y provocar problemas al rival", finalizó el analista.