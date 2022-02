Adrián Ramos le envía un consejo a Luis Díaz para rendir con Klopp

Adrián Ramos, jugador del América de Cali, fue dirigido en su momento por Jurguen Klopp en el Borussia Dortmund. Allí el atacante pudo demostrar sus mejores facetas como artillero, brilló, anotó tantos y se hizo un lugar en el equipo, pese a que no fue titular indiscutido.

Por eso el goleador 'Escarlata' sabe muy bien lo que significa ser dirigido por el estratega alemán, así que conociendo esto se atrevió a enviarle un mensaje a Luis Díaz, quien jugará en el Liverpool inglés.

"Klopp es un gran entrenador y se caracteriza por potenciar grandes talentos, esperamos que puedan tener una gran relación y le saque provecho", dijo Ramo en charla con Win Sports.

No obstante, el artillero advirtió al extremo de la Selección Colombia y le dejó claro que en un momento no pudo llegar a un acuerdo con el estratega alemán.

"Cuando llegué me brindó su confianza pero después no nos entendimos y por eso no tuve mucha participación. Las cosas del fútbol... de todas maneras le aprendí muchísimo y estoy agradecido de todas las cosas que le aprendí", concluyó.

Luis Díaz se unirá al Liverpool desde ahora. Jugará sus primeros meses en la segunda parte de esta temporada y espera poder ganarse la confianza del estratega.