"¿Cómo compró Liverpool a Luis Díaz?": despiadada crítica desde Argentina

Todavía siguen saliendo reacciones de la doble actuación de la Selección Colombia por Eliminatorias, donde perdió ante Perú y Argentina, hecho que dejó al combinado patrio cerca de la eliminación sin tiquete a Qatar 2022.

Ahora Alfio el 'Coco' Basile habló en Radio Cooperativa y criticó la manera en que el equipo fue dirigido en la cancha, además, le dio duro a Luis Díaz, estrella 'cafetera' que fue fichado recientemente por el Liverpool de Inglaterra.

Para el exentrenador de la 'Albiceleste' la actuación de Díaz no fue la mejor, se le vio nervioso, irreconocible; incluso, el 'Coco' cuestionó su contratación al equipo inglés.

"Ese Díaz que compró el Liverpool... Yo no lo vi hacer nada contra Perú ni contra Argentina. ¿Cómo compró Liverpool a Díaz?", afirmó el timonel.

Por último, le envió un consejo al arquero Emiliano Martínez, que ha recibido señalamientos por lo que hace en los partidos.

"Le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún 'boludo' y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien", concluyó.