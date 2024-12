Alerta para Luis Díaz: Liverpool piensa en fichajes en el mercado de invierno

Liverpool ha tenido un brillante inicio de temporada 2024/2025 al ser el actual líder de la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, Arsenal, pero además, el equipo de Anfield ha brillado en la UEFA Champions League al registrar cinco victorias en la misma cantidad de partidos jugados.

A pesar de no haber hecho grandes movimientos en el mercado de fichajes, ya que solo se contrataron al portero Giorgi Mamardashvili y al italiano Federico Chiesa, los 'reds' han demostrado un grandísimo nivel bajo las órdenes del neerlandés Arne Slot, quien ha reemplazado con grandes resultados a Jurgen Klopp.

Teniendo en cuenta los múltiples compromisos que deberá afrontar en lo que resta de temporada, el propio Slot no cerró la puerta a que Liverpool realice algunos movimientos en el mercado de fichajes de invierno, el cual dará inicio el 1 de enero y se extenderá hasta el 3 de febrero de 2025.

Slot aseguró que al interior del equipo habla constantemente con los directivos sobre la posibilidad de incorporar a algún jugador, principalmente por las lesiones que ha sufrido el plantel y que en algún momento podría afectar el rendimiento.

“Hablamos todos los días, sin importar si hay una oportunidad o no. Siempre hablamos sobre el equipo, qué jugadores nos gustan, qué jugadores tal vez no están en el mejor lugar", explicó.

El neerlandés, que ha asegurado que está contento con el plantel que tiene en la actualidad, reiteró que si Liverpool ve una oportunidad en el mercado de fichajes, sin duda la aprovechará.

“Lo he dicho muchas veces al principio de la temporada: estoy muy, muy contento con el equipo que tenemos. Eso no quiere decir que habrá una oportunidad en el mercado, este club siempre ha demostrado que va a por ello. Eso es lo que hicimos también con el portero que no está con nosotros en este momento. Sentimos que era una oportunidad para nosotros de hacerlo”, dijo.

