Ancelotti : el regreso de James y las novedades ante Manchester United

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, habló en rueda de prensa sobre el partido de este sábado ante el Manchester United. El entrenador confirmó el regreso de James Rodríguez al equipo para intentar ganar los tres puntos frente a uno de los favoritos del campeonato.

Asimismo, el estratega resaltó que otros futbolistas también se encuentran bien para disputar el duelo ante los 'diablos rojos'. "Es importante no solo contar con el regreso de James, sino también a Coleman y Digne porque podemos tener un mejor equipo", resaltó Ancelotti.

💪 | Carlo says @jamesdrodriguez is fit for #EVEMUN.



"We have practically all the squad available apart from Richarlison and Delph."



