Arsenal le ofrece contrato a joya de la Selección Colombia

Se espera que Alexei Rojas acepte en los próximos días y firme su primer contrato como profesional con Arsenal. De esta manera, el guardameta podría se mantendría bajo la disciplina de los 'gunners' y contaría con mayor oportunidad de entrenar con el equipo principal y ser citado por el entrenador Mikel Arteta para los compromisos a disputar en la próxima temporada.

Alexei Rojas en la Selección Colombia

A pesar de contar con la nacionalidad británica y rusa, Alexei Rojas ha decidido representar a la Selección Colombia a nivel internacional.

El guardameta ha sido convocado para los equipos de las categorías sub 17 y sub 20. En la temporada 2023 hizo parte del plantel que clasificó y disputó el Mundial sub 20 de Argentina.