Aston Villa rechazó oferta de €55 millones por Jhon Jader Durán y confirmó cuánto pide

Con apenas 20 años, Jhon Jader Durán se ha hecho un espacio en el Aston Villa para los partidos que afronta este equipo en Premier y en Champions League; por ende, han empezado a llegar ofertas de otros clubes para adquirir los servicios del futbolista quien también es internacional con Selección Colombia.

Pero los Villanos son exigentes con uno de los mejores jugadores de la plantilla, y no están dispuestos a aceptar cualquier cifra por la ficha del ariete colombiano. De hecho, recientemente habrían dicho 'no' a un ofrecimiento de 55 millones de euros hecho por el Arsenal, que también milita en Premier League.

¿Cuánto dinero pide Aston Villa por el fichaje de Jhon Jader Durán?

Asimismo, se conoció que la dirigencia del equipo de Birmingham dio una cifra que es la que aceptaría por el delantero de 20 años: Aston Villa pide 85 millones de euros por el fichaje de Jhon Jader Durán. Ante esto, habría varios que se 'bajarían' de la puja por el colombiano.

Y es que 85 millones parece ser una cifra descabellada por el jugador, según muchos equipos que habían estado siguiendo el desempeño de Durán. No obstante, Aston Villa no se bajará, también teniendo en cuenta que no tiene ningún afán en venderlo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Durán firmó con Aston Villa en el mercado veraniego de 2023 a cambio de 20 millones de euros, y llegó desde Chicago Fire. En principio el delantero se vinculó por cinco años, pero recientemente extendió su contrato por dos temporadas más, hasta 2030.

¿Cuántos goles ha hecho Jhon Jader Durán en Aston Villa?

Desde que firmó con Aston Villa, Jhon Jader Durán ha disputado 53 partidos (sumando Premier, FA Cup, Copa de la Liga y Champions League), y en total, el colombiano ha anotado 16 goles, casi todos entrando desde el banquillo de suplentes.

Por lo pronto, Jhon Jader seguirá en focalizado en Aston Villa, y será en las próximas semanas cuando empiece a esclarecerse su futuro de cara a la próxima temporada. Asimismo, la intención del atacante de 20 años es hacerse un lugar en la titular habitual de la Selección Colombia.