Benítez y las razones para pedir la salida de James Rodríguez del Everton

James Rodríguez tiene los días contados en el Everton inglés, según los medios de Europa. El colombiano definitivamente no es del gusto del entrenador Rafael Benítez. Pese a su gran calidad, James no es la ficha que el entrenador buscaría utilizar en su idea de juego.

Varias son las razones por las cuales el pulgar está abajo en contra del 'cafetero'. Además de la ya mencionada, el alto sueldo del futbolista no le convendría al club, teniendo en cuenta que es un jugador que estaría por los 11 millones de euros al año, dicen los medios de Inglaterra.

Este valor no le retribuye al equipo en lo deportivo, teniendo en cuenta que la temporada pasada James vivió más lesionado que jugando, y en los partidos importantes de final de Premier League no contó con minutos; es más, su mejor nivel lo alcanzó en los primeros meses con la camiseta de los 'toffees', luego los problemas físicos no lo dejaron brillar.

Benítez ve al colombiano como un futbolista de mucho talento, pero que no le puede brindar niveles altos de intensidad y los problemas físicos siempre lo ponen contra las cuerdas.

"Quiere un equipo de jugadores consistentes, que ofrezcan ciertos niveles de energía e intensidad semanalmente. Y mientras intenta renovar el equipo es consciente de la necesidad de sacar más partido al dinero del club y hacer que el presupuesto de los Blues vaya más allá. Él cree que liberar la masa salarial del salario de Rodríguez ayudaría significativamente en eso", puntualizó el diario 'Liverpool Echo'.

Incluso, el rotativo genera la pregunta final: ¿Everton ha recuperado la inversión que hizo por James? Esto, resaltando que cuenta con el salario más alto de la nómina.

"Aunque Benítez no tiene ninguna duda sobre la capacidad y la calidad de Rodríguez, lo ha dicho en público y en privado, su historial físico y de lesiones es una preocupación importante y, por lo tanto, para el nuevo gerente, todo se reduce a una cuestión de valor. ¿Everton está obteniendo el valor de su dinero de James? ¿O sería mejor gastar el dinero en otra parte?", concluyó el impreso.

Por ahora, James Rodríguez espera poder arreglar lo más pronto posible su futuro y definir en qué club jugará. EL deseo del cucuteño es ir a la Serie A de Italia. Las próximas semanas se definirá el destino del volante.