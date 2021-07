Cuando todo indicaba que James Rodríguez iba a completar su contrato en Everton tras la salida de Ancelotti y sus polémicas en la Selección Colombia, la historia ha dado un giro inesperado y el colombiano tendría las puertas de salida bien abiertas.

Rafael Benítez ha dejado duros mensajes sobre el futuro del colombiano en el equipo y la Florida Cup fue muestra de ello, por lo que el colombiano vuelve a evaluar alternativas en Italia donde recientemente fue buscado por Milan y en el pasado por Nápoli. Dijo que esa es la liga donde le falta jugar y dejó indirectas a su actual club.

El colombiano reapareció en la red social ‘Twitch’ y allí fue donde respondió las preguntas de los usuarios: “No sé la verdad dónde voy a jugar, es un tema complicado, vamos a ver. No quiero decir que sí, y tampoco que no, porque no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien, fuerte, y a ver qué pasa”.

“En el fútbol y en la vida no sabemos nada. Donde no lo quieran a uno, no tiene que estar”, agregó el mediocampista.

Y cerró dando señales de un posible destino: “Me falta Italia, pero donde me quieran, sería una opción, pero no sé si a futuro pueda estar. Ya jugué en España, Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra”.