"Villa y Cardona no se pueden creer más que Boca Juniors"

El presente de los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa no ha sido el mejor con el equipo argentino Boca Juniors. En esta ocasión el protagonista ha sido el extremo Villa de quien se dice, se habría despedido de sus compañeros y cuerpo técnico, ya que estaría presionando a los directivos para que acepten la oferta del club belga, Brujas.

Los jugadores cafeteros han sido criticados por los medios argentinos por sus actitudes y por ello, en esta ocasión, el periodista Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo opinó sobre la situación que se está viviendo dentro de la interna ‘xeneize’.

“Yo siento que hay futbolistas en Boca Juniors, y voy a decir nombres: Villa y Cardona, que se mueven en Boca como si la vida del resto no les importara, que solo importara ellos. No pongo a Fabra, porque el tipo tiene cierto compromiso, después en la cancha es distraído”, fueron las primeras palabras del argentino.

Para Vignolo, “no se puede hacer lo que se quiere, no se pueden creer más importantes que las instituciones, que el mundo gira alrededor de ellos, no sé qué va a pasar, creo que no hay vuelta atrás, que Villa no va a jugar en Boca. Eso sí, hay que amar tu trabajo, ser responsable, querer a tus compañeros, ser profesional”.

Hay que recordar que el pasado de Cardona no se ha olvidado, pues al mediocampista también se le reprochó su falta de compromiso con el club, ya que prefirió irse a Medellín a vacacionar, mientras el club argentino disputaba los octavos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado a manos de Atlético Mineiro.