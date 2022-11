Castigo para Cristiano Ronaldo: Manchester prepara multa por polémicas declaraciones

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo encendió una nueva polémica en Manchester United después de sus explosivas declaraciones en las que criticó fuertemente al director técnico Erik Ten Hag y a los directivos del club.

En diálogo con el periodista Piers Morgan, Cristiano aseguró sentirse "traicionado" por el equipo, el cual ha llevado a cabo acciones para hacerlo sentir como la "oveja negra".

Lea también: Cristiano Ronaldo se va de frente contra Manchester United: críticas al técnico y directivos

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", dijo.

Del mismo modo, el portugués cuestionó a dos de sus ex entrenadores den los diablos rojos. El primero en ser señalado fue Ralf Rangnick.

"Si ni siquiera eres entrenador, ¿Cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él", indicó.

Por otro lado, Cr7 atacó a Erik Ten Hag, actual estratega de Manchester, de quien manifestó no sentir respeto.

"No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo causaron revuelo a nivel internacional y para muchos fueron sus palabras de despedida del club, ya que no se creería que regresara luego de jugar con Portugal el Mundial de Qatar.

Le puede interesar: [VIDEO] ¿Hace falta en Junior? Teo "tira magia" en popular cancha de Barranquilla

Se prepara un nuevo castigo

Lo manifestado por Cristiano obviamente no habría caído bien al interior de Manchester United y los directivos estaría preparando una nueva multa, teniendo en cuenta que ya fue castigado con dos semanas de salarios en el pasado mes de octubre cuando se negó a ser cambio en el compromiso contra Tottenham y se dirigió a los vestuarios antes del pitazo final.

Según reveló el portal británico Metro, a Ronaldo se le impondría una multa de un millón de libras.