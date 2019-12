Chelsea se llevó una victoria importante en su visita al Arsenal

Chelsea derrotó en su visita al Arsenal 2-1 y consiguió remontar un partido que tenía complicado. En los minutos finales el cuadro 'blue' pudo lograr un triunfo importante y mantenerse entre los primeros cinco de la tabla de posiciones.

Cuatro minutos en el tramo final del derbi londinense frustraron al Arsenal de Mikel Arteta y revitalizaron al Chelsea, que se reencontró con el triunfo gracias al acelerón ejecutado por el cuadro de Frank Lampard y el acierto de Jorginho y Tammy Abraham.



Arteta tuvo en la mano su primer triunfo como técnico gunner. En su segundo choque como preparador del Arsenal la victoria se le escapó al final. Empató con el Bournemouth y despidió el año con un revés que ahonda su propia crisis.

Mire acá: Liverpool vence con ‘puño de hierro’ al Leicester en la Premier



El Arsenal fue condenado por dos errores puntuales en los últimos minutos cuando tenía los tres puntos en la mano. Un error del meta alemán Bernd Leno y un contraataque de manual culminado por Abraham se ensañaron con los locales, que acumulan cuatro partidos sin ganar.



No arranca el Arsenal, lejos de los puestos europeos y que solo ha sumado dos de los doce últimos puntos en juego.



Enderezó el partido pronto, antes del cuarto de hora, cuando un lanzamiento de córner que aprovechó primero Calum Chambers de cabeza y culminó después, también con la testa, Pierre Emerick Aubameyang para llevar la pelota a la red entusiasmaron al público del Emirates.



No está para regalos tampoco al Chelsea. Su renta en la cuarta plaza, zona 'champions' se ha dilapidado en las últimas jornadas. Siente el acoso del Manchester United, quinto, que se situó a solo un punto después de ganar en Burnley. El margen de error blue se terminaba.



El equipo de Lampard, que llevaba tres derrotas y una sola victoria en sus cuatro últimos compromisos no podía fallar en el derbi de Londres. Buscó el empate y encerró a su rival, amparado solo en contraataques que no terminaron de culminar en ningún momento.

Puede ver: Liverpool venció a un aguerrido Flamengo y es campeón del Mundial de Clubes



El choque se rompió en el ecuador de la segunda parte. Fue un correcalles. Sin puntería. Hasta el tramo final.



En el minuto 83, una falta lateral ejecutada por Mason Mount contó con el garrafal error de Leno en su salida. El balón cayó a los pies de Jorginho, que solo tuvo que empujar la pelota a la red.



El Arsenal se lanzó a por el triunfo y le costó caro. En un saque de esquina a favor perdió el balón y el Chelsea tocó arrebato. Tammy Abraham inició la estampida, encontró a Willian que le devolvió el balón. Abraham dejó en evidencia a su marcador, Mustafi, que batió a Leno para dar la victoria a los visitantes y frustrar a Arteta.