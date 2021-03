Complicada derrota del Everton ante el modesto Burnley

Everton perdió de local 2-1 ante el modesto Burnley y dio ventajas en la lucha por entrar a las posiciones de competencias europeas en la Premier League.

El conjunto de Liverpool, que no pudo contar con el colombiano James Rodríguez, lesionado, y que no contó con su compatriota Yerry Mina, suplente, se enredó durante la primera media hora y después careció de acierto para dar la vuelta a la situación.



Antes del cuarto del hora inicial, Chris Wood, con un tiro desde fuera del área, batió a Jordan Pickford, que tuvo que dejar el encuentro antes del descanso lesionado.



Para ese momento ya había encajado el segundo, firmado por Dwight McNeil tras recibir un balón del checo Matej Vydra.



El cuadro de Ancelotti recobró el pulso en el partido en el 32, cuando Dominic Calvert Lewin batió a Nick Pope para aprovechar un pase de Tom Davies.



Fue justo antes del intermedio cuando Pickford se lesionó al pujar por un balón dividido con el islandés Johann Gudmunsson. El portugués Joao Virginia ocupó su lugar para debutar con los 'toffees'.



En la segunda parte el marcador no se movió. El Everton careció de acierto y Pope sostuvo a su equipo. El conjunto de Ancelotti no pudo evitar su segunda derrota seguida para quedar a dos puntos del West Ham, que marca la zona europea.



El Burnley, que llevaba cinco encuentros sin ganar, se aleja del descenso.