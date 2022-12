Davinson reapareció con el Tottenham; empate frente a Brentford por la Premier League

Una enérgica reacción reflejada en los goles de Harry Kane primero y del danés Pierre Emile Hojbjerg después, aliviaron al Tottenham ante el Brentford (2-2) que dispuso de una ventaja de dos goles y que estuvo a punto de perder el partido.



Y es que un cabezazo al palo de Kane a cinco minutos del final pudo completar la remontada de los 'spurs', que tuvieron en la mano el triunfo en el partido de apertura del boxing day, el primero de la Premier tras el parón por el Mundial de Qatar.

Se salvó el Brentford y dejó a medias la reacción del cuadro visitante que completó una estupenda segunda parte para comenzar un tramo inicial donde fue superado por el cuadro de Thomas Frank.



El Brentford afrontó el regreso a la liga inglesa con el triunfo ante el Manchester City en su último encuentro en la memoria. Situado en una posición cómoda en la tabla, sin urgencias clasificatorias, tomó ventaja al cuarto de hora cuando un centro al área de Bryan Mbeumo fue recogido por Ivan Tomey. Su tiro dio en un defensa y despistó al portero Fraser Forster. Vitaly Janelt, atento, marcó a puerta vacía.



Antonio Conte decició no contar con los finalistas del Mundial. Ni el meta francés Hugo Lloris ni el argentino Cristian Romero fueron convocados. Tampoco Richarlison, lesionado en Catar con brasil.



El gol inicial desperezó un encuentro en el que no había pasado nada. Después, pudo empatar Heung Min Son a la media hora. También el equipo de Frank ampliar su ventaja con un tiro de Zanka que paró Forster.



Hizo el segundo al inicio de la segunda parte. En un córner botado por Bryan Mbeumo que peinó hacia atrás el danés Christian Norgaard y que aprovechó Ivan Tomey, en el área pequeña, para llevarlo a la red.



Ya había mejorado el Tottenham que cada jornada pone en peligro su cuarta plaza, la última que da acceso a la Champions. Acortó distancias pasada la hora de juego. En un centro al área del francés Clement Lenglet que cabeceó a gol Harry Kane.



Se animó el Tottenham que arrinconó a su rival. A veinte del final, el sueco Dejan Kulusevski, desde la línea de fondo, centró al danés Pierre Emile Hojbjerg que batió por segunda vez al español David Raya y estableció el empate.

Alargó la inercia el cuadro de Conte que acentuó su dominio y sus ocasiones. Kane tiró al palo a cinco del final. Ethan Pinnock y Ben Mee se multiplicaron en el centro de la zaga local y nadie llegó a marcar.



El Tottenham, con un partido más, iguala al Newcastle en el tercer lugar de la Premier. Supera en cuatro al quinto clasificado, el Manchester United, que tiene dos encuentros menos que los spurs.