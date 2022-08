El colombiano que hay que mirar en la Premier League: No es Luis Díaz ni Luis Sinisterra

Todo está listo para que arranque una nueva temporada de la Premier League de Inglaterra en la que Colombia tendrá una importante representación.

Ocho futbolistas colombianos han sido inscritos por sus respectivos equipos y tendrán la misión de ganarse u n lugar en sus escuadras para sumar minutos en el año.

Lea también: Programación de Premier League y Bundesliga ¿Qué colombianos jugarán este fin de semana?

A pesar de que todas las miradas están puestas en lo que hagan Luis Fernando Díaz con Liverpool y Luis Fernando Sinisterra con Leeds United, el portal internacional Four Four Two destacó otro nombre el cual "hay que mirar".

Se trata del defensa de 21 años Yerson Mosquera Valdelamar que hace parte del plantel de Wolverhampton Wanderers F. C.

Para el medio británico, Mosquera ha terminado su adaptación después de haber sido fichado el año anterior, pero en el que no pudo sumar minutos al sufrir algunas lesiones.

Para esta campaña 2022/2023, el zaguero está totalmente recuperado y ha realizado con total normalidad los trabajos de pretemporada.

El defensa nacido en Apartadó ha sido destacado por demostrar un "gran ritmo" y además tiene condiciones para "encajar en el equipo" que dirige Bruno Lage.

Le puede interesar: Equipos del fútbol colombiano y las mascotas que “adoptaron” para representarlos

Wolverhampton Wanderers F. C. visitará este sábado 6 de agosto a Leeds United a partir de las 9:00 de la mañana en la primera fecha de la Premier League.

Otros colombianos en la Premier League

Además de Luis Fernando Díaz (Liverpool), Luis Fernando Sinisterra (Leeds) y Yerson Mosquera (Wolverhampt), Colombia estará representado por Jefferson Lerma (Bournemouth), Stiven Álzate (Brighton & Hove Albion Football Club), Davinson Sánchez (Tottenham) y Yerry Mina (Everton).

Ian Carlo Poveda también fue incluido al ser parte de la nómina del Leeds United.