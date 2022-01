El 'derbi' de la Premier League entre Tottenham y Arsenal podría aplazarse

La Premier League está estudiando aplazar el Tottenham-Arsenal de este fin de semana debido al número de bajas de los 'Gunners'.



El equipo de Mikel Arteta cuenta con las ausencias de Mohamed Elneny, Nicolas Pepé, Thomas Partey y Pierre-Emerick Aubameyang por la Copa de África, y Emile Smith Rowe, Sead Kolasinac y Takehiro Tomiyasu por lesión.

Además, Cedric Soares y Bukayo Saka acabaron 'tocados' tras el empate a cero en Anfield del jueves, Martin Odegaard se contagió de COVID-19 y no estará disponible el domingo y Granit Xhaka fue expulsado, por lo que no podrá jugar ante el Tottenham.



El Arsenal ha pedido la suspensión del encuentro por la falta de jugadores, aunque no está claro si pueden adherirse a las normas COVID, al solo estar contagiado Odegaard. Según el protocolo de la Premier, los equipos tienen que tener un mínimo de trece jugadores y un portero para poder disputar los partidos.

En total se han aplazado veinte partidos desde el comienzo de diciembre debido a los brotes provocados por la variante ómicron del coronavirus en el Reino Unido. El último de ellos ha sido el Burnley-Leicester City, programado para este sábado.