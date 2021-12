El esperado desquite de James sobre Rafa Benítez

Pasada la tormenta que se generó por la salida de James Rodríguez, la calma en el Everton parece estar lejos de rodear al técnico Rafa Benítez.

El español no ha podido enderezar el rumbo del equipo en Liverpool y quedó claro que los problemas no pasaban por tener al colombiano, un jugador que no se ajustaba a los planes del estratega, evidentemente resistido por la afición de los ‘Toffees’.

Con 14 partidos disputados, cuatro victorias y tres empates, Everton se ubica en la décima cuarta casilla de la tabla de posiciones con solo 15 puntos. Los números distan de lo que pretendía la directiva con el cambio de cuerpo técnico tras la partida de Carlo Ancelotti, quien prefirió aceptar la oferta de Real Madrid.

James Rodríguez tampoco ha podido despuntar del todo con su nuevo, el Al Rayyan, desde que partió a comienzos de septiembre al fútbol de Catar. Sin embargo, su talento y un hombre con el estilo futbolístico del colombiano, se ha visto ausente de los ‘Toffees’ a lo largo de la presente temporada. La sombra del descenso aparece en el horizonte y en eso nada tiene que ver Rodríguez.

Por lo pronto, los próximos retos del Everton pasarán por recibir al Arsenal el próximo lunes y visitar al Crystal Palace, próximamente. No hay duda que en dichos compromisos se jugará el futuro de Rafa Benítez, quien tendrá que hacer gala de una mayor efectividad en ataque.

El equipo de la ciudad de Liverpool ha marcado 17 goles con 24 tantos en contra para una diferencia de gol de -7.