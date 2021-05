'El Kun' Agüero da las gracias al City: "Es un honor haber estado diez años acá"

Sergio Agüero, que jugó este domingo su último partido en la Premier League con el Manchester City, aseguró que es "un honor" haber jugado diez años en el mismo club.



"Es mi último partido pero estoy muy contento. Lo he disfrutado mucho y mis compañeros me han ayudado a ello. Mi objetivo siempre es marcar goles y estoy muy feliz, porque en mi último partido hacer dos goles es fantástico", dijo el argentino a Sky Sports.



"Cuando llegué aquí no sabía qué iba a pasar, por eso el primer título fue el más importante, y desde ahí empezamos a ganar mucho más. No es fácil estar diez años en un mismo club. Es un honor", añadió. "Prefiero no pensar más y disfrutar este momento".



Sobre su futuro, Agüero, relacionado fuertemente con el Barcelona, prefirió no pronunciarse y dijo no saber nada aún.



El atacante jugará su último partido con la camiseta celeste el próximo sábado en la final de la Champions League contra el Chelsea.



El Manchester City, en el día del festejo del título y de la despedida de Sergio Agüero, cerró la temporada con triunfo ante el Everton (5-0), con doblete del argentino, y cercenó las opciones europeas del Everton de Carlo Ancelotti.



El conjunto celeste, a menos de una semana de la final de la Liga de Campeones, con un once con varios jugadores titulares, como Kevin de Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez y Rúben Dias, no tuvo problemas para imponerse al Everton y concluir la campaña doméstica con victoria.

Los hombres de Pep Guardiola tenían el partido encarrilado en los primeros 15 minutos, con un golazo de De Bruyne desde fuera del área y una jugada individual definida por Gabriel Jesús. Se pudo reenganchar al partido el Everton antes del descanso, con un penalti cometido por Dias y que atajó Ederson a Sigurdsson, pero fue el City el que sentenció, ya en los segundos 45 minutos, con un tanto de Phil Foden.



Tal y como había prometido Guardiola en la previa, dio a Agüero algo menos de media hora de juego y el argentino le recompensó con el cuarto, en una jugada personal en la que dejó sentado a Holgate y definió con el exterior del pie, para jolgorio del Etihad Stadium y de sus compañeros.