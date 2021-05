El 'Kun' Agüero se despide del Manchester City con goleada al Everton

Manchester City goleó 5-0 al Everton en un día de fiesta por el último partido de Sergio el 'Kun' Agüero con la camiseta de los ciudadanos. Precisamente fue el argentino que al ingresar en el segundo tiempo anotó dos goles, sus últimos con el club donde es considerado ídolo.

Entretanto, para los visitantes 'toffees', no jugaron James Rodríguez y Yerry Mina. El Everton cercenó así sus opciones europeas.



El conjunto celeste, a menos de una semana de la final de la Liga de Campeones, con un once con varios jugadores titulares, como Kevin de Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez y Rúben Dias, no tuvo problemas para imponerse al Everton y concluir la campaña doméstica con victoria.



Los hombres de Pep Guardiola tenían el partido encarrilado en los primeros 15 minutos, con un golazo de De Bruyne desde fuera del área y una jugada individual definida por Gabriel Jesús. Se pudo reenganchar al partido el Everton antes del descanso, con un penalti cometido por Dias y que atajó Ederson a Sigurdsson, pero fue el City el que sentenció, ya en los segundos 45 minutos, con un tanto de Phil Foden.



Tal y como había prometido Guardiola en la previa, dio a Agüero algo menos de media hora de juego y el argentino le recompensó con el cuarto, en una jugada personal en la que dejó sentado a Holgate y definió con el exterior del pie, para jolgorio del Etihad Stadium y de sus compañeros.

Le quedó uno más en la recámara al argentino, que hizo su doblete con un limpio remate de cabeza que dejó clavado al meta del Everton, logrando su gol número 260 con la camiseta celeste.