El nuevo respaldo que recibe James Rodríguez: "No creo que hayamos dicho que haya causado problemas"

A pesar de las críticas que ha recibido James Rodríguez en Inglaterra por su aporte en la zona defensiva con su equipo Everton, al volante colombiano le salió un ‘defensor’ a pesar de su bajo rendimiento en los últimos compromisos.

Si bien es cierto, Everton y James tuvieron un grandioso arranque en la Premier League y la Carabao Cup en donde alcanzaron siete victorias en línea. Sin embargo, el equipo inglés no conoce que es ganar hace cuatro compromisos y en los últimos tres (Southampton, Newcastle y Manchester United) ha salido con las manos vacías.

En el podcast ‘Royal Blue’ realizado en el medio Liverpool Echo se pudo conocer que el analista Gavin Buckland es uno de los que defiende el trabajo realizado por Rodríguez en el terreno de juego.

“No creo que hayamos dicho que haya causado problemas importantes en términos de encajar goles. En los primeros dos goles del Manchester United y el gol en Southampton, no recuerdo que nadie se diera la vuelta y dijera: 'Eso fue culpa de James Rodríguez'. Se pueden señalar muchas razones por las que se concedieron esos goles que no tienen nada que ver con él", agregó el analista.

Hay que señalar que estas críticas que ha recibido James Rodríguez se deben a que su entrenador, Carlo Ancelotti utiliza un esquema táctico 4-3-3 en donde al volante colombiano ‘no se le ve la intención’ de ayudar a sus compañeros a recuperar el balón cuando se pierde.

No obstante, Connor O’Neill manifestó que si bien es cierto, los resultados no han sido buenos; los problemas defensivos se deben a errores individuales y no solamente a la configuración del modelo táctico.