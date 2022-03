En Inglaterra abren la puerta para el regreso de James al Everton

James Rodríguez sigue mostrando su buen fútbol en el fútbol de Qatar con Al-Rayyan. En el pasado compromiso ante Qatar SC, el colombiano estuvo presente en las dos anotaciones con las que su equipo se quedó con la victoria y aseguró la categoría.

Por tal razón, desde Inglaterra han vuelto a poner los ojos en el zurdo, a tal punto que no descartan que pueda regresar a defender los colores del Everton, donde tuvo buenas presentaciones, luego de sus recientes declaraciones en Twitch.

Según el diario británico The Sun, a los ‘Toffes’ “le vendría bien la chispa creativa de James”, pues en su transmisión en Twitch, James no descartó su regreso: "No sé, esa sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que ellos quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”.

Hay que recordar que con Everton, James logró disputar 26 partidos donde convirtió seis goles y creó seis asistencias.

Por ahora, James se prepara para volver a jugar con Al-Rayyan por los cuartos de final de la Copa del Emir ante Al-Wakrah.