EN VIVO: Manchester City vs Arsenal; fecha 5, Premier League

El duelo entre Manchester City vs Arsenal que se jugará por la quinta fecha de la Premier League tiene un tinte especial, puesto que los dirigidos por Pep Guardiola deberán ganar el compromiso para no perderle la pista a los que se encuentran arriba de la tabla. Sin embargo, el español Mikel Arteta y sus dirigidos se encuentran mejor posicionados, ya que de los cuatro partidos que han jugado, han ganado tres y por ende, los ubica en la cuarta posición con nueve puntos.



Siga EN VIVO ONLINE: Manchester City vs Arsenal

Por otra parte, se espera que para este compromiso se vean muchos goles, teniendo en cuenta que se han convertido más de 2,5 goles en los últimos cinco partidos en el estadio del Manchester City, Etihad Stadium.

Algo para rescatar es que el duelo entre estos dos equipos es a puerta cerrada, puesto que estas son las pautas que el gobierno inglés ha tomado sobre el Covid-19.