Enzo Fernández no deja las polémicas a un lado en Chelsea: “es el peor”

Desde que culminó la Copa América con el título para la selección de Argentina, las celebraciones picantes de la ‘Albiceleste’ no se hicieron esperar con un protagonista como lo es Enzo Fernández, jugador del Chelsea de la Premier League. Sus cánticos contra Francia y con tintes sumamente racistas, dejó consternado a todos los futbolistas franceses que juegan en el cuadro británico.

Wesley Fofana fue el más sorprendido ante los hechos del argentino, y afirmó que deben educar a la gente para evitar que este tipo de cosas suceda. El Chelsea no tomará cartas en el asunto, aunque se preveía que podía caerle una dura sanción al volante económica y deportivamente. La FA podía penalizarlo por seis a 12 fechas, poniendo en problemas su participación en la temporada.

Vea también: Enzo sigue generando inconformismo en Chelsea: “necesitamos educación”

Sin embargo, no hubo ninguna sanción, y Enzo Fernández fue recibido por sus compañeros sin ningún inconformismo en la pretemporada. Pero, los que no aprueban a Enzo en estos momentos es la afición del Chelsea. El volante tomó la cintilla de capitán en los amistosos, pero ese liderazgo en la cancha no gana la confianza de los seguidores de los ‘Blues’.

HNCHAS EXPLOTAN POR ENZO FERNÁNDEZ: “ES EL PEOR”

Y es que, después de la derrota en el amistoso ante Manchester City calentando motores para la Premier League, los hinchas aumentan la polémica con su futuro con el Chelsea. Uno de ellos mencionó en las redes sociales, “es el peor fichaje que hemos hecho en los últimos tiempos”, otro estalló, “sigue de vacaciones”.

Le puede interesar: "Uno no analiza": se desata caos en Argentina por Enzo Fernández

Además, varios están pidiendo la salida de Enzo para que juegue en calidad de cedido en el Racing de Estrasburgo, equipo del que también es dueño Todd Boehly. Enzo Fernández ha sido muy discutido desde que llegó a Inglaterra. No por sus polémicas en Copa América, sino que su nivel no ha estado acorde con lo que pagaron por su fichaje.

Para Enzo Maresca, Fernández es un jugador importante, y no haría grandes cambios pensando en su salida o bien, en un reemplazo dentro de la institución. Queda esperar cómo será la recepción de los aficionados cuando empiece la temporada con el debut ante, nada más y nada menos que Manchester City.