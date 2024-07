Enzo se salvaría en Chelsea: posible sanción y aumenta la polémica

Seis a 12 fechas fue la primera decisión que, tanto la Premier League como el Chelsea parecían estar de acuerdo por la celebración caldeada de Enzo Fernández tras ganar la Copa América 2024 con la selección de Argentina. Pues, en medio de los cánticos con sus compañeros en tono de alegría por la obtención del trofeo, a Enzo se le escaparon unos versos polémicos.

Enzo Fernández la volvió a liar en el festejo con las siguientes palabras en un cántico que él inició, “juegan por Francia, pero vienen de Angola, que lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana (es argelina), su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa”. Se ganó el repudio de los compañeros en el Chelsea como Malo Gusto, Christopher Nkunku, Axel Disasi y Wesley Fofana.

Le puede interesar: Premier League y Chelsea no aceptan disculpa de Enzo: se viene una drástica sanción

Con esto, la Federación Francesa de Fútbol, FA y la FIFA abrieron expediente frente a Enzo Fernández. De hecho, se habló de seis a 12 partidos de sanción, y hasta pensaron en rescindirle su contrato. Pasaron los días, y regresó el club a la pretemporada enfocado en su primer amistoso ante el Wrexham en el Levi’s Stadium de Estados Unidos.

SE CONOCIÓ QUÉ PASARÁ CON ENZO FERNÁNDEZ EN EL CHELSEA

Aunque se pensaba que a Enzo Fernández le podía caer una salida del Chelsea o seis fechas sin jugar en la Premier League que se avecina. No obstante, The New York Times afirmó que la medida que le podría caer sería una multa y participar en una capacitación sobre diversidad educativa. Hasta el momento, los ‘Blues’ no han informado nada.

Vea también: "Uno no analiza": se desata caos en Argentina por Enzo Fernández

En medio de la polémica, Enzo Fernández se excusó en las redes sociales afirmando que cometió un error. Al parecer las disculpas fueron vitales, pues, Chelsea ya no piensa en tomar cartas en el asunto más allá de una precaución mínima.

Enzo Maresca, director técnico italiano que tomó las riendas del Chelsea para esta temporada, sentenció que, “no creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro. Está todo aclarado por el lado del jugador y por el lado del club. Así que ya está. Enzo se ha disculpado y ya no hay ningún problema”. Enzo debe presentarse a finales de julio con la institución londinense.