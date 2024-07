Premier League y Chelsea no aceptan disculpa de Enzo: se viene una drástica sanción

Todavía falta un mes para que arranquen las competencias más prestigiosas del fútbol europeo, y la Premier League no será la excepción. El Chelsea se sumerge en problemas sin haber empezado la competencia. Tras temporadas de bajo rendimiento, los londinenses quieren volver a ser protagonistas y luchar por el título.

Desde que Enzo Fernández llegó por una millonaria suma al Chelsea, el panorama poco o nada ha mejorado para los ‘Blues’. De hecho, en cuanto a resultados se vinieron abajo con un bajo rendimiento y varias derrotas con Mauricio Pochettino como estratega.

Tras la Copa América, Enzo Fernández la volvió a liar en el festejo del título de Argentina con cánticos aludiendo a los franceses, “Juegan por Francia, pero vienen de Angola, que lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana (es argelina), su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa”.

El mundo reaccionó a esto y el Chelsea no fue ajeno a la situación por el inconformismo de Malo Gusto, Christopher Nkunku, Axel Disasi y Wesley Fofana. Los ‘Blues’ iniciaron una investigación frente al tema y aseguraron que se vendrían consecuencias para el mediocentro argentino. La FA, la FIFA y la Federación Francesa de Futbol también abrieron un expediente frente a Enzo Fernández.

LAS SANCIONES QUE LE CAERÍAN A ENZO FERNÁNDEZ EN SELECCIÓN Y EN CHELSEA

Sin todavía oficializar qué tipo de sanciones le podrían caer al indiscutible titular en la ‘Albiceleste’, la FIFA podría poner la mano más dura, de acuerdo con el Código Disciplinario, por actos racistas le caerían a este tipo de jugadores la dura suma de diez partidos. Por esta razón, peligran las Eliminatorias para el argentino de cara al Mundial de 2026.

Enzo Fernández envió un comunicado expresando disculpas por lo sucedido, “quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”.

Posteriormente, complementó, “me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para salvarlo de las sanciones que se le van a venir por la FIFA y en la Premier League.

El abogado deportivo Udo Onwere en The Sun, afirmó que, quien tiene la decisión de una posible penalización a Enzo es la FA. Además, se reveló que la Premier League le podría poner entre seis y doce partidos en el arranque de la temporada que se avecina.