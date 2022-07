"Es perfecto": En Inglaterra compararon a Díaz con Luis Suárez

Luis Fernando Díaz Marulanda es uno de los jugadores colombianos quien mejor desempeño ha tenido en el último tiempo, pues tras salir de Porto ha mostrado un rendimiento sobresaliente en el Liverpool de Jurgen Klopp.

Así, el futbolista guajiro quien marcó seis goles en los 26 partido que disputó con la disciplina 'red' desde su llegada en el invierno, ahora es uno de los 'referentes' de tal club.

De tal forma, en el inicio de la pretemporada con el cuadro de Anfield, el futbolista estuvo presente en el duelo que terminó con una goleada en contra (4-0) frente a Manchester United.

Tras esto, 'The Empire of The Kop' sacó a relucir algunas características del colombiano, quien fue comparado con el delantero uruguayo Luis Suárez, precisamente tras integrar las filas del Liverpool.

La comparación de Luis Díaz con Luis Suárez

"Hay matices de Suárez sobre Luis Díaz. Durante 30 minutos hoy, golpeó el poste dos veces y fue fácilmente el mejor jugador en el campo", apuntó el diario.

Entre tanto, también se hizo saber que Luis Díaz "ahora no marca goles, pero eso cambiará. Es demasiado talentoso para que no haga clic en el área de penalización".

Además, se enfatizó en que, en lo que respecta a la técnica "es perfecto y no hay nada de malo con la forma en que dispara o dónde intenta colocarlo".

Así, surgió en el país británico una nueva comparación de Luis Díaz con un jugador de primer nivel quien pasó por el cuadro de Anfield, y ad portas de la nueva temporada, todo se apresta para que e colombiano vuelva a ser protagonista.