Escándalo en la Premier por admisión de errores del VAR en partidos clave

La Premier League reconoció este viernes tres errores en decisiones tomadas con respecto a penales con la ayuda del VAR, en otros tantos partidos de la 34ª jornada del campeonato disputados el jueves, indicó este viernes la BBC. Según la cadena pública británica, la Premier League reconoció que Southampton y Manchester United no habrían debido obtener penales contra Everton y Aston Villa, mientras que Tottenham habría debido obtener uno al inicio del partido contra Bournemouth.

Le puede interesar: Posible final española: confirmadas las llaves de la Champions League

El penal obtenido por Southampton en el primer período, por una falta del centrocampista Andre Gomes a James Ward-Prowse, no tuvo realmente consecuencias, ya que el jugador de los Saints envió la pelota a la madera. Pero el penal acordado a los Red Devils, en cambio, hizo correr ríos de tinta.

En un balón que rondaba el área, Bruno Fernandes estaba delante de Ezri Konza, que se lanzó para detener un eventual disparo. Llevado por su impulso, el portugués cayó sobre las piernas del defensa y el árbitro acordó inmediatamente un penal que no fue anulado por el VAR. El penal fue transformado por Fernandes para dar ventaja al United (1-0, 27) e hizo desequilibrar el partido, que terminó con el resultado de 3-0.

Se trataba del 13º penal acordado en el campeonato al Manchester United, que ya había obtenido doce la pasada temporada, lo que constituye un récord junto a Leicester en 2015/2016 et Crystal Palace en 2005/2005. En el partido del Tottenham, el error fue no pitar un penal a favor de Harry Kane, empujado en la espalda por el delantero Joshua King, tras cinco minutos de juego.

Lea también: Posible final española: confirmadas las llaves de la Champions League

"Todo el mundo sabe lo que es un penal. Y cuando digo todo el mundo, pienso verdaderamente en todo el mundo. No es mi opinión, todo el mundo, en el mundo entero, sabe lo que es un penal", afirmó, con razón, José Mourinho, tras el partido. Una decepción ligada también al hecho de que su equipo no disparó ni una sola vez entre los tres palos y solo pudo empatar (0-0) con un conjunto que lucha por evitar el descenso y que no había logrado ningún punto desde la reanudación del campeonato.