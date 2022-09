Ethan Nwaneri, el futbolista más joven en debutar en Premier League

Ethan Nwaneri, futbolista del Arsenal, entró este domingo en el minuto 91 en sustitución de Fabio Vieira en el partido contra el Brentford de la octava jornada para convertirse en el jugador más joven en debutar en la historia de la 'Premier League', con tan solo 15 años y 181 días, según informó el club inglés.

"Conocí al chico. Me gustó mucho lo que vi. Obviamente, Per y el personal de la academia también me dieron muy buena información sobre él. También ha entrenado un par de veces con nosotros. Ayer tuvo que venir porque teníamos las lesiones, sobre todo la de Martín (Odegaard), y luego tuve esa sensación de que si llegaba la oportunidad se la daría. Y lo acabo de hacer", explicó su entrenador, Mikel Arteta, tras el encuentro.

"Es otro paso y otra experiencia. En tu carrera todos los pasos no van a ser hacia adelante. Después de esto, tal vez necesite tres hacia atrás para ir otro hacia adelante, pero también creo que envía un mensaje muy fuerte sobre quiénes somos como club. Queremos dar oportunidades cuando hay talento, cuando hay personalidad y cuando hay jugadores que aman tanto lo que hacen y no tienen miedo", expresó el técnico.

"Todas las decisiones que tomamos, que yo tomo, son por el club, porque creemos que tiene un talento que se tiene que desarrollar en los próximos dos o tres años. Veremos cómo lo gestionamos. El chico dictará hasta dónde pueden llegar", añadió.

